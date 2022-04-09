Міністр транспорту Сполученого Королівства закликав своїх громадян уникати перельотів російськими авіалініями
Київ • УНН
КИЇВ. 9 КВІТНЯ. УНН. Міністр транспорту Сполученого Королівства Грант Шеппс закликав співвітчизників уникати перельотів російськими авіалініями через питання до їхньої безпечності. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Громадяни Великобританії повинні уникати російських авіакомпаній з міркувань безпеки після рішення Управління цивільної авіації Великобританії (CAA), включити росію до списку безпеки, заявив у п'ятницю міністр транспорту Грант Шаппс.
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"Я закликаю всіх британських громадян уникати польотів російськими авіакомпаніями", — сказав Шаппс у заяві, додавши, що CAA вжила дії "через нашу стурбованість тим, що російська влада активно пропагує небезпечні методи".
Російським авіакомпаніям вже заборонено в'їжджати в повітряний простір Великобританії.
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