Велика Британія направить Україні нову партію зброї на 130 млн доларів, у тому числі ПЗРК Starstreak
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Велика Британія направить Україні більше протиповітряних та протитанкових ракет у рамках нового пакету високоякісної військової техніки на суму 100 мільйонів фунтів (130 мільйонів доларів), заявив у п'ятницю прем'єр-міністр Борис Джонсон, передає УНН.
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Виступаючи разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Лондоні, він також сказав, що Велика Британія та Німеччина співпрацюватимуть у галузі енергетичної безпеки та відновлюваних джерел енергії, оскільки Європа прагне поступово знизити свою залежність від російського викопного палива.
Ми не можемо перетворити наші відповідні енергетичні системи за одну ніч. Але ми також знаємо, що війна путіна не закінчиться відразу, сказав Джонсон.
"Сьогодні я можу оголосити, що Велика Британія направить Збройним силам України ще 100 мільйонів фунтів стерлінгів високоякісного обладнання, у тому числі більше зенітних ракет Starstreak, які стріляють зі швидкістю, що втричі перевищує швидкість звуку, ще 800 протитанкових ракет", - сказав він.
"Ми також відправимо більше шоломів, приладів нічного бачення та бронежилетів на додаток до 200 000 одиниць нелетального військового обладнання, яке Велика Британія вже відправила", - додав Джонсон.
Джонсон також оголосив, що уряди Великої Британії та Німеччини проведуть спільне засідання кабінетів міністрів упродовж наступного року, а міністри оборони зустрінуться перед наступним самітом НАТО у червні.