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Министр транспорта Соединенного Королевства призвал своих граждан избегать перелетов российскими авиалиниями

Киев • УНН

 • 160567 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министр транспорта Великобритании Грант Шеппс призвал соотечественников избегать перелетов российскими авиалиниями через вопрос к их безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Министр транспорта Соединенного Королевства призвал своих граждан избегать перелетов российскими авиалиниями

Детали

Граждане Великобритании должны избегать российских авиакомпаний из соображений безопасности после решения Управления гражданской авиации Великобритании (CAA), включить россию в список безопасности, заявил в пятницу министр транспорта Грант Шаппс.

Цитата

"Я призываю всех британских граждан избегать полетов российскими авиакомпаниями", — сказал Шаппс в заявлении, добавив, что CAA предприняла действия "через нашу обеспокоенность тем, что российская власть активно пропагандирует опасные методы".

Российским авиакомпаниям уже запрещено въезжать в воздушное пространство Великобритании.

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