Турция создаст специальную авиакомпанию, чтобы возить россиян на свои курорты в условиях санкций

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 21897 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 81791 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 56458 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 90004 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 127567 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 149324 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 324040 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 137835 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 124253 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 411481 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
46%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 39856 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 48777 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 48449 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 37912 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 34973 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 81738 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 324017 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 333671 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 411464 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 385604 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 10091 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 16748 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 91006 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 123734 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 143030 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Турция создаст специальную авиакомпанию, чтобы возить россиян на свои курорты в условиях санкций

Киев • УНН

 • 235397 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Турецкая газета Sabah сообщает, что в стране создадут специальную авиакомпанию, чтобы возить россиян на свои курорты в условиях санкций. Об этом информирует УНН.

Турция создаст специальную авиакомпанию, чтобы возить россиян на свои курорты в условиях санкций

Детали

Эмбарго, введенное США и Европой в россии, больше всего коснулось авиакомпаний. Авиакомпании, которые были исключены из страхового покрытия, также вынуждены были приостановить свои рейсы. Поэтому турецким компаниям под российским флагом было трудно доставить туристов в Турцию.

Гигантские туроператоры, такие как Anex, Pegas и Coral, уже длительное время ведут переговоры с Turkish Airlines (THY) по решению этой проблемы. Выяснилось, что эти туроператоры объединились с THY по координации Министерства культуры и туризма и подписали договор о месте пребывания.

В этом контексте THY выделил 1,5 миллиона мест этим трем компаниям. Ожидается, что частные авиакомпании россии, которые будут летать на самолетах Pegasus Airlines и российского производства, перевезут 500 тысяч туристов. Таким образом, на этот год будет гарантировано 2 миллиона российских туристов.

Чтобы увеличить количество туристов из россии, на повестке дня было также создание новой авиакомпании. Министерство транспорта и инфраструктуры и Министерство казначейства и финансов начали работу для авиакомпании, которая планируется создать в Анталии и будет перевозить только туристов из россии в Турцию.

Эти операторы, оказавшиеся в сложной ситуации, будут поддерживать кредитный пакет на 300 миллионов долларов. Ожидается, что пакет поддержки Министерства казначейства и финансов, Фонда гарантирования кредитов и банков будут объявлены в первую неделю мая

Напомним

Министр транспорта Соединенного Королевства призвал своих граждан избегать перелетов российскими авиалиниями.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$60.94
Bitcoin
$77,297.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.58
Золото
$3,062.05
Ethereum
$1,480.70