Турция создаст специальную авиакомпанию, чтобы возить россиян на свои курорты в условиях санкций

Детали

Эмбарго, введенное США и Европой в россии, больше всего коснулось авиакомпаний. Авиакомпании, которые были исключены из страхового покрытия, также вынуждены были приостановить свои рейсы. Поэтому турецким компаниям под российским флагом было трудно доставить туристов в Турцию.

Гигантские туроператоры, такие как Anex, Pegas и Coral, уже длительное время ведут переговоры с Turkish Airlines (THY) по решению этой проблемы. Выяснилось, что эти туроператоры объединились с THY по координации Министерства культуры и туризма и подписали договор о месте пребывания.

В этом контексте THY выделил 1,5 миллиона мест этим трем компаниям. Ожидается, что частные авиакомпании россии, которые будут летать на самолетах Pegasus Airlines и российского производства, перевезут 500 тысяч туристов. Таким образом, на этот год будет гарантировано 2 миллиона российских туристов.

Чтобы увеличить количество туристов из россии, на повестке дня было также создание новой авиакомпании. Министерство транспорта и инфраструктуры и Министерство казначейства и финансов начали работу для авиакомпании, которая планируется создать в Анталии и будет перевозить только туристов из россии в Турцию.

Эти операторы, оказавшиеся в сложной ситуации, будут поддерживать кредитный пакет на 300 миллионов долларов. Ожидается, что пакет поддержки Министерства казначейства и финансов, Фонда гарантирования кредитов и банков будут объявлены в первую неделю мая

Напомним

Министр транспорта Соединенного Королевства призвал своих граждан избегать перелетов российскими авиалиниями.