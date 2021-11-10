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Туреччина розробляє безпілотники морського базування. Кількість замовлень зашкалює

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Турецька оборонна компанія Baykar, чиї озброєні безпілотні літальні апарати відіграли вирішальну роль у конфліктах в Азербайджані та Лівії, незабаром проведе випробування двох нових апаратів, які розширять можливості Туреччини для наземних та військово-морських операцій. Про це інформує УНН з посиланням на Anadolu.

Туреччина розробляє безпілотники морського базування. Кількість замовлень зашкалює

Деталі

Халук Байрактар, один із двох братів-інженерів, які керують оборонною фірмою Baykar, повідомив, що новий бойовий літак буде випробуваний в найближчі два роки і, що він зможе злітати з корабля ВМС Туреччини, що виробляється в даний час.

Хоча корабель зможе нести бойові гелікоптери на своїй посадковій палубі, у Туреччині немає літака, здатного злітати з судна.

Безпілотний бойовий літак під назвою MUIS, перший політ прототипу якого очікується у 2023 році. В даний час на стадії проектування MUIS матиме реактивний двигун із корисним навантаженням до 1,5 тонн. Літак з автономним маневруванням буде здатний працювати в тандемі з літаком, що пілотується, і може нести ракети класу "повітря-повітря".

Постачання Туреччиною безпілотника Bayraktar TB2 стало основним чинником у вирішенні конфлікту в Сирії, Іраку, Лівії та Азербайджані, перетворивши країну на великого виробника та експортера БПЛА.

За словами Байрактара, зараз компанія підписала експортні угоди із 13 країнами, включаючи угоду про спільне виробництво з Україною, тому що їхня продукція допомагає змінити спосіб ведення сучасних воєн.

За словами аналітиків, масштаби програми дронів Туреччини поміщають її в четвірку найбільших світових виробників поряд із США, Ізраїлем та Китаєм.

Доповнення

Компанія Baykar, заснована 1980-х батьком Байрактара, почала займатися виробництвом безпілотних літаків у 2005 році, коли Туреччина прагнула зміцнити свою місцеву оборонну промисловість.

Наразі компанія очолює глобальний експорт оборонної продукції Туреччини. Президент Тайіп Ердоган, дочка якого одружена з технічним директором Baykar, Сельчуком Байрактаром, каже, що міжнародний попит на TB2 та новий безпілотник Akinci "величезний".

Перший дрон Akinci, який має триваліший час польоту і може нести велике корисне навантаження, ніж TB2, був доставлений турецьким військовим у серпні.

Незважаючи на зростаючий попит, використання дронів турецького виробництва на сході України проти російських бойовиків, піддається критиці з боку Кремля.

Туреччина запланувала продажі БПЛА в Ефіопію, що погрязла в громадянській війні.

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