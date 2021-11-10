Турция разрабатывает беспилотники морского базирования. Количество заказов зашкаливает

Детали

Халук Байрактар, один из двух братьев-инженеров, которые управляют оборонной фирмой Baykar, сообщил, что новый боевой самолет будет испытан в ближайшие два года и, что он сможет взлетать с корабля ВМС Турции, что производится в настоящее время.

Хотя корабль сможет нести боевые вертолеты на своей посадочной палубе, в Турции нет самолета, способного взлетать с судна.

Беспилотный боевой самолет под названием MUIS, первый полет прототипа которого ожидается в 2023 году. В настоящее время на стадии проектирования MUIS будет иметь реактивный двигатель с полезной нагрузкой до 1,5 тонн. Самолет с автономным маневрированием будет способен работать в тандеме с пилотируемым самолетом и может нести ракеты класса "воздух-воздух".

Поставки Турцией беспилотника Bayraktar TB2 стало основным фактором в решении конфликта в Сирии, Ираке, Ливии и Азербайджане, превратив страну в крупного производителя и экспортера БПЛА.

По словам Байрактара, сейчас компания подписала экспортные соглашения с 13 странами, включая соглашение о совместном производстве с Украиной, потому что их продукция помогает изменить способ ведения современных войн.

По словам аналитиков, масштабы программы дронов Турции помещают ее в четверку крупнейших мировых производителей наряду с США, Израилем и Китаем.

Дополнение

Компания Baykar, основанная в 1980-х отцом Байрактара, начала заниматься производством беспилотных самолетов в 2005 году, когда Турция стремилась укрепить свою местную оборонную промышленность.

Сейчас компания возглавляет глобальный экспорт оборонной продукции Турции. Президент Тайип Эрдоган, дочь которого замужем за техническим директором Baykar, Сельчуком Байрактаром, говорит, что международный спрос на TB2 и новый беспилотник Akinci "огромный".

Первый дрон Akinci, который имеет более длительное время полета и может нести больше полезной нагрузки, чем TB2, был доставлен турецким военным в августе.

Несмотря на растущий спрос, использование дронов турецкого производства на востоке Украины против российских боевиков, подвергается критике со стороны Кремля.

Турция запланировала продажи БПЛА в Эфиопию, которая погрязла в гражданской войне.