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Туреччина провела повітряну військову операцію в Іраку: знищено 20 цілей

Туреччина провела повітряну військову операцію в Іраку: знищено 20 цілей

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У неділю Туреччина провела повітряну військову операцію, яка була спрямована проти членів Робітничої партії Курдистану на півночі Іраку. Унаслідок чого було знищено 20 цілей організації. Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Туреччини, пише УНН.

Цитата

"З метою ліквідації терористичних загроз, а також для гарантування безпеки кордонів Туреччини, 1 жовтня 2023 р. о 21.00 відповідно до права на самооборону, що випливає зі статті 51 Статуту ООН, було завдано авіаударів по об'єктах терористів у районах Метіна, Хакурк, Кандиль Гара на півночі Іраку", — йдеться у повідомленні.

Деталі

Оборонне відомство наголосило, що ударів було завдано відповідно до права на самооборону.

За даними міноборони, було знищено 20 об'єктів: печери, притулки, бункери, укриття та склади, що використовуються членами Робітничої партії Курдистану та в яких, ймовірно, ховалися її високопоставлені представники. У Туреччині зауважили, що боротьба триватиме до останнього терориста.

"Боротьба з тероризмом не закінчиться доти, доки не залишиться жодного терориста", — додали у міноборони.

Нагадаємо

1 жовтня вранці в Анкарі стався теракт біля будівлі МВС Туреччини. Два терориста загинули, постраждали двоє правоохоронців.

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