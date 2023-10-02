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Турция провела воздушную военную операцию в Ираке: уничтожено 20 целей

Турция провела воздушную военную операцию в Ираке: уничтожено 20 целей

Киев • УНН

 • 147488 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. В воскресенье Турция провела воздушную военную операцию, которая была направлена против членов Рабочей партии Курдистана на севере Ирака. В результате чего было уничтожено 20 целей организации. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, пишет УНН.

Цитата

"С целью ликвидации террористических угроз, а также для обеспечения безопасности границ Турции, 1 октября 2023 г. в 21.00 в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН, были нанесены авиаудары по объектам террористов в районах Метина, Хакурк, Кандиль Гара на севере Ирака", — говорится в сообщении.

Детали

Оборонное ведомство подчеркнуло, что удары были нанесены в соответствии с правом на самооборону.

По данным минобороны, было уничтожено 20 объектов: пещеры, убежища, бункеры, укрытия и склады, используемые членами Рабочей партии Курдистана и в которых, вероятно, скрывались ее высокопоставленные представители. В Турции отметили, что борьба будет продолжаться до последнего террориста.

"Борьба с терроризмом не закончится до тех пор, пока не останется ни одного террориста", — добавили в минобороны.

Напомним

1 октября утром в Анкаре произошел теракт возле здания МВД Турции. Два террориста погибли, пострадали двое правоохранителей.

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