Туреччина проведе вакцинацію від COVID-19 у чотири етапи
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Влада Туреччини планує провести вакцинацію населення від коронавіруса в чотири етапи, перша партія замовлених Анкарою в КНР вакцин має надійти в країну після 11 грудня. Про це повідомив міністр охорони здоров’я республіки Фахреттін Коджа, пише Anadolu, передає УНН.
За його словами, на першому етапі будуть вакциновані медпрацівники, особи старше 65 років, люди з інвалідністю, а також особи, які проживають у притулках і в інших місцях масового скупчення людей.
На другому етапі вакцинують працівників секторів, необхідних для життєдіяльності населення, а також людей віком 50 років і старше, які мають хоча б одне хронічне захворювання.
Третя стадія вакцинації включає осіб у віці до 50 років, у яких є хоча б одне хронічне захворювання, молодь, а також працівників галузей і професій, які не належать до перших двох груп.
На четвертому етапі будуть вакциновані всі особи, які не входять до перших трьох груп.
Як повідомляв УНН, Велика Британія стала першою країною в світі, яка схвалила вакцину від коронавірусу Pfizer/BioNTech для широкого використання.