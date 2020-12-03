Туреччина проведе вакцинацію від COVID-19 у чотири етапи

За його словами, на першому етапі будуть вакциновані медпрацівники, особи старше 65 років, люди з інвалідністю, а також особи, які проживають у притулках і в інших місцях масового скупчення людей.

На другому етапі вакцинують працівників секторів, необхідних для життєдіяльності населення, а також людей віком 50 років і старше, які мають хоча б одне хронічне захворювання.

Третя стадія вакцинації включає осіб у віці до 50 років, у яких є хоча б одне хронічне захворювання, молодь, а також працівників галузей і професій, які не належать до перших двох груп.

На четвертому етапі будуть вакциновані всі особи, які не входять до перших трьох груп.

Як повідомляв УНН, Велика Британія стала першою країною в світі, яка схвалила вакцину від коронавірусу Pfizer/BioNTech для широкого використання.