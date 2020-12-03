Турция проведет вакцинацию от COVID-19 в четыре этапа
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Власти Турции планируют провести вакцинацию населения от коронавируса в четыре этапа, первая партия заказанных Анкарой в КНР вакцин должна поступить в страну после 11 декабря. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, пишет Anadolu, передает УНН.
По его словам, на первом этапе будут вакцинированы медработники, лица старше 65 лет, люди с инвалидностью, а также лица, проживающие в приютах и в других местах массового скопления людей.
На втором этапе вакцинируют работников секторов, необходимых для жизнедеятельности населения, а также людей в возрасте 50 лет и старше, которые имеют хотя бы одно хроническое заболевание.
Третья стадия вакцинации включает лиц в возрасте до 50 лет, у которых есть хотя бы одно хроническое заболевание, молодежь, а также работников отраслей и профессий, не относящиеся к первым двум группам.
На четвертом этапе будут вакцинированы все лица, которые не входят в первые три группы.
Как сообщал УНН, Великобритания стала первой страной в мире, которая утвердила вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech для широкого использования.