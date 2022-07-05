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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Туреччина запропонувала відновити перемовини щодо розблокування українських портів

Туреччина запропонувала відновити перемовини щодо розблокування українських портів

Київ • УНН

 • 99481 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Туреччина вважає, що потрібно відновити перемовини щодо розблокування українських портів у Чорному морі. Про це під час конференції в Лугано повідомив представник країни, передає УНН.

Цитата

"Туреччина засуджує несправедливу війну росії і залишається з Україною. Ми надаємо потужну оборонну та гуманітарну підтримку і віримо що Україна переможе в цій героїчній обороні. До війни турецькі компанії реалізовували в Україні 230 проектів на мільярд доларів. Ми готові далі розширювати свої можливості. Крім того, наслідки війни будуть зростати, тому ми бачимо доцільність в можливості відновлення дипломатичного врегулювання, що включає коридори для експорту в Чорному морі", – ідеться у заяві.

Нагадаємо

4 липня у швейцарському Лугано розпочалася конференція з питань відновлення України. Українська делегація презентувала проєкт відповідного плану та бачення післявоєнного розвитку країни.

Під час конференції в Лугано Естонія запропонувала проект будівництва дитячого садка у місті Овруч на Житомирщині.

Українські Національні Новини

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