Туреччина запропонувала відновити перемовини щодо розблокування українських портів

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"Туреччина засуджує несправедливу війну росії і залишається з Україною. Ми надаємо потужну оборонну та гуманітарну підтримку і віримо що Україна переможе в цій героїчній обороні. До війни турецькі компанії реалізовували в Україні 230 проектів на мільярд доларів. Ми готові далі розширювати свої можливості. Крім того, наслідки війни будуть зростати, тому ми бачимо доцільність в можливості відновлення дипломатичного врегулювання, що включає коридори для експорту в Чорному морі", – ідеться у заяві.

Нагадаємо

4 липня у швейцарському Лугано розпочалася конференція з питань відновлення України. Українська делегація презентувала проєкт відповідного плану та бачення післявоєнного розвитку країни.

Під час конференції в Лугано Естонія запропонувала проект будівництва дитячого садка у місті Овруч на Житомирщині.