Туреччина погрожує США наслідками через можливі санкції за С-400
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Туреччині попередили США, що в разі введення санкцій, вони піднімуть питання про використання двох авіабаз на їх території. Про це повідомляє УНН із посиланням на Anadoglu.
"Члени Конгресу США повинні зрозуміти, що Анкарі неможливо нав'язати чужу волю. У разі введення США санкцій проти Туреччини Анкара може підняти питання авіабаз "Інджірлік" і "Кюреджік", - сказав глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.
Він також додав, що він не хотів би заздалегідь обговорювати можливі негативні сценарії.
"Одного рішення Конгресу США про санкції недостатньо. Важливим є те, яке рішення прийме керівництво США", - сказав глава МЗС.
Також сказано, що закон CAATSA "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" включає в себе 12 пунктів, і важливо, яким саме з них скористаються США і які повноваження адміністрації Трампа для реалізації антитурецьких рішень в разі їх прийняття.
За словами Мевлюта Чавушоглу, в разі негативного розвитку подій і введення санкцій влада Туреччини ухвалять відповідне рішення з урахуванням вимог народу, а Анкара оцінить всі можливі альтернативи.
Він додав, що США намагаються надати на Туреччину тиск через операцію "Джерело миру", яка не дозволила Вашингтону реалізувати в регіоні власні плани.
"Анкара завжди відкрита для конструктивних переговорів по F-35 і С-400. Але суверенітет - це "червона лінія" для Туреччини.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в ході візиту до Вашингтона чітко дав зрозуміти представникам американської влади і сенаторам, що Анкара не дозволить зазіхнути на свій суверенітет. Влада Туреччини готова співпрацювати з усіма, але члени Конгресу США повинні зрозуміти, що спроби нав'язати свою думку ні до чого не приведуть", - сказав Мевлют Чавушоглу.
Нагадаємо, в США ввели нові санкції проти Росії.