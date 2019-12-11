Турция угрожает США последствиями из-за возможных санкций за С-400

"Члены Конгресса США должны понять, что Анкаре невозможно навязать чужую волю. В случае введения США санкций против Турции Анкара может поднять вопрос авиабаз "Инджирлик" и "Кюреджик", - сказал глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу.

Он также добавил, что он не хотел бы заранее обсуждать возможные негативные сценарии.

"Одного решения Конгресса США о санкциях недостаточно. Важно то, какое решение примет руководство США", - сказал глава МИДа.

Также сказано, что закон CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций" включает в себя 12 пунктов, и важно, каким именно из них воспользуются США и каковы полномочия администрации Трампа для реализации антитурецких решений в случае их принятия.

По словам Мевлюта Чавушоглу, в случае негативного развития событий и введения санкций власти Турции примут соответствующее решение с учетом требований народа, а Анкара оценит все возможные альтернативы.

Он добавил, что США пытаются оказать на Турцию давление из-за операции "Источник мира", которая не позволила Вашингтону реализовать в регионе собственные планы.

"Анкара всегда открыта для конструктивных переговоров по F-35 и С-400. Но суверенитет - это "красная линия" для Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Вашингтон четко дал понять представителям американских властей и сенаторам, что Анкара не позволит посягнуть на свой суверенитет. Власти Турции готовы сотрудничать со всеми, но члены Конгресса США должны понять, что попытки навязать свое мнение ни к чему не приведут", - сказал Мевлют Чавушоглу.

Напомним, в США ввели новые санкции против России.