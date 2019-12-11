Турция угрожает США последствиями из-за возможных санкций за С-400
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Турции предупредили США, что в случае введения санкций, они поднимут вопрос об использовании двух авиабаз на их территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Anadoglu.
"Члены Конгресса США должны понять, что Анкаре невозможно навязать чужую волю. В случае введения США санкций против Турции Анкара может поднять вопрос авиабаз "Инджирлик" и "Кюреджик", - сказал глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу.
Он также добавил, что он не хотел бы заранее обсуждать возможные негативные сценарии.
"Одного решения Конгресса США о санкциях недостаточно. Важно то, какое решение примет руководство США", - сказал глава МИДа.
Также сказано, что закон CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций" включает в себя 12 пунктов, и важно, каким именно из них воспользуются США и каковы полномочия администрации Трампа для реализации антитурецких решений в случае их принятия.
По словам Мевлюта Чавушоглу, в случае негативного развития событий и введения санкций власти Турции примут соответствующее решение с учетом требований народа, а Анкара оценит все возможные альтернативы.
Он добавил, что США пытаются оказать на Турцию давление из-за операции "Источник мира", которая не позволила Вашингтону реализовать в регионе собственные планы.
"Анкара всегда открыта для конструктивных переговоров по F-35 и С-400. Но суверенитет - это "красная линия" для Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Вашингтон четко дал понять представителям американских властей и сенаторам, что Анкара не позволит посягнуть на свой суверенитет. Власти Турции готовы сотрудничать со всеми, но члены Конгресса США должны понять, что попытки навязать свое мнение ни к чему не приведут", - сказал Мевлют Чавушоглу.
Напомним, в США ввели новые санкции против России.