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Турчинов відреагував на санкції РФ гострим жартом

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов висловився щодо запровадження РФ антиукраїнських санкцій під час військових навчань з протиповітряної оборони, що відбуваються неподалік Криму. Про це повідомила прес-служба РНБО України, передає УНН.

“Інформація щодо застосування Росією санкцій проти України застала мене на військовому полігоні на півдні нашої країни поруч з Автономною Республікою Крим, де відбуваються масштабні військові навчання з протиповітряної оборони. На мою думку, є тільки один можливий коментар щодо цих російських санкцій — налякали їжаків голим задом. Крапка”, — сказав Олександр Турчинов.

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У четвер, 1 листопада, РФ запровадила спеціальні економічні заходи щодо 322 українських громадян і 68 компаній.

1 листопада прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову про санкції Росії проти України. Дані заходи передбачають “заморожування безготівкових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії та заборону на перерахування коштів за межі Росії”.

Також наголошено, що уряд РФ залишає за собою право скасування введених спеціальних економічних заходів у разі скасування Україною санкцій, запроваджених щодо російських громадян і юридичних осіб.

22 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ, що передбачає введення санкцій у зв’язку “з недружніми діями України”.

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Вперше Україна ввела санкції проти фізичних та юридичних осіб Росії у 2015 році. Станом на травень 2018 року у санкційних списках знаходились 1762 фізичні та 786 юридичних осіб. Зараз щодо України також діє низка інших санкцій РФ. У першу чергу, йдеться про ембарго на ввезення з України деяких видів продовольчих товарів, а також заборона на транзит через Росію в Казахстан і Киргизстан українських вантажів.

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