Турчинов отреагировал на санкции РФ острой шуткой
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов высказался о введении РФ антиукраинских санкций во время военных учений по противовоздушной обороне, происходящих поблизости с Крымом. Об этом сообщила пресс-служба СНБО Украины, передает УНН.
“Информация о применении Россией санкций против Украины застала меня на военном полигоне на юге нашей страны рядом с Автономной Республикой Крым, где происходят масштабные военные учения по противовоздушной обороне. По моему мнению, есть только один возможный комментарий по этим российским санкциям — напугали ежа голым задом. Точка”, - сказал Александр Турчинов.
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В четверг, 1 ноября, РФ ввела специальные экономические меры в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.
1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о санкциях России против Украины. Данные меры предусматривают “замораживание безналичных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств за пределы России”.
Также отмечено, что правительство РФ оставляет за собой право отмены введенных специальных экономических мер в случае отмены Украиной санкций, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.
22 октября президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий введение санкций в связи “с недружественными действиями Украины”.
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Впервые Украина ввела санкции против физических и юридических лиц России в 2015 году. По состоянию на май 2018 год в санкционных списках находились 1762 физических и 786 юридических лиц. Сейчас в отношении Украины также действует ряд других санкций РФ. В первую очередь, речь идет об эмбарго на ввоз из Украины некоторых видов продовольственных товаров, а также запрет на транзит через Россию в Казахстан и Кыргызстан украинских грузов.