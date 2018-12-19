Турчинов не виключив, що обмеження на в'їзд для росіян діятимуть після воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Обмеження на в'їзд для росіян, можливо, будуть збережені й після завершення воєнного стану. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов в інтерв’ю ВВС, передає УНН.
"Ми будемо підводити підсумки воєнного стану, і я не виключаю, що деякі речі, які діяли ефективно, можуть бути продовжені уже у звичайних умовах. Сьогодні рішення щодо блокування в'їзду до України чоловіків від 16 до 60 років чітко виконується. І безумовно, це значно полегшує роботу і нашої контррозвідки, і правоохоронних органів, тому що ми таким чином блокуємо потрапляння з Росії агентури та диверсійних груп", – пояснив секретар РНБО.
За його словами, агресивна поведінка РФ та її відмова звільнити українських моряків дає Києву підстави продовжити "окремі заходи щодо російської сторони, зокрема і обмеження в'їзду". Як наголосив Турчинов, це рішення буде приймати РНБО та голова держави.
Нагадаємо, 25 листопада, у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя – з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня терміном на 30 днів.