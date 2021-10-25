Тумани та до 13° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 25 жовтня без опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 0-5° морозу, на решті території 0-5° тепла; вдень 6-11°, на Закарпатті та Прикарпатті до 13° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-3° морозу, вдень 7-10° тепла.

Додамо

Сьогодні, 25 жовтня, в Україні відзначають День маркетолога, а віряни вшановують пам'ять святих мучеників Прова, Тараха та Андроника.