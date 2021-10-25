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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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Тумани та до 13° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 19748 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Опадів сьогодні по  Україні не очікується, місцями вранці тумани. Температура повітря вдень сягатиме максимум 13 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Тумани та до 13° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 25 жовтня без опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 0-5° морозу, на решті території 0-5° тепла; вдень 6-11°, на Закарпатті та Прикарпатті до 13° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-3° морозу, вдень 7-10° тепла.

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Сьогодні, 25 жовтня, в Україні відзначають День маркетолога, а віряни вшановують пам'ять святих мучеників Прова, Тараха та Андроника.

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