Тумани та до 13° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Опадів сьогодні по Україні не очікується, місцями вранці тумани. Температура повітря вдень сягатиме максимум 13 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 25 жовтня без опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 0-5° морозу, на решті території 0-5° тепла; вдень 6-11°, на Закарпатті та Прикарпатті до 13° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-3° морозу, вдень 7-10° тепла.
Додамо
Сьогодні, 25 жовтня, в Україні відзначають День маркетолога, а віряни вшановують пам'ять святих мучеників Прова, Тараха та Андроника.