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25 жовтня в Україні відзначають День маркетолога

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сьогодні, 25 жовтня, в Україні відзначають День маркетолога, а віряни вшановують пам'ять святих мучеників Прова, Тараха та Андроника, пише УНН.

25 жовтня в Україні відзначають День маркетолога

День маркетолога

Це неофіційне українське свято спеціалістів з маркетингу відзначається щороку 25 жовтня.

Дата святкування обрана, бо 25 жовтня 1975 р. у колишньому Радянському Союзі, у Міністерстві зовнішньої торгівлі СРСР було створено “Управління з маркетингу та реклами”, яке займалося просуванням радянської продукції на закордонних ринках.

В ті часи робота у цій сфері була не дуже популярна, а сама професія вважалася доволі рідкісною. Однак з розвитком економічної структури країни і ринкових відносин маркетологи стали дуже жаданими.

Маркетологи — стратеги й тактики продажів. Завдяки їм плаття, про яке ми мріяли, ганяється за нами по всім сайтам навіть після покупки. Якби не маркетологи, ми б не знали, що робити під час паузи, де знайти райську насолоду, що купила б ваша киця тощо.

Якщо говорити серйозніше, то маркетологи вивчають смаки та переваги споживачів й просувають товари на ринку. Від їхнього професіоналізму залежить успіх будь-якого бізнесу.

Релігійні свята

25 жовтня в церкві шанують пам’ять мучеників Прова, Тараха і Андроніка. За переказами, вони постраждали за Христа у 304 році в місті Тарсі Киликійському. На пропозицію язичників принести жертву ідолам святий Тарах відповів, що він приносить жертву Єдиному, Істинному Богу в чистому серці. Зважаючи на твердість святих в сповіданні істинної віри, проконсул піддав їх тортурам.

У неділю, 25 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Кузьма, Федот, Тарас, Макар.

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