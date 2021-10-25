25 октября в Украине отмечают День маркетолога

День маркетолога

Это неофициальный украинский праздник специалистов по маркетингу отмечается ежегодно 25 октября.

Дата празднования выбрана, потому что 25 октября 1975 в бывшем Советском Союзе, в Министерстве внешней торговли СССР было создано “Управление по маркетингу и рекламе”, которое занималось продвижением советской продукции на зарубежных рынках.

В те времена работа в этой сфере была не очень популярна, а сама профессия считалась довольно редкой. Однако с развитием экономической структуры страны и рыночных отношений маркетологи стали очень желанными.

Маркетологи — стратеги и тактики продаж. Благодаря им платье, о котором мы мечтали, гоняется за нами по всем сайтам даже после покупки. Если бы не маркетологи, мы бы не знали, что делать во время паузы, где найти райское наслаждение, что купила бы ваша киса и тому подобное.

Если говорить серьезно, то маркетологи изучают вкусы и предпочтения потребителей и продвигают товары на рынке. От их профессионализма зависит успех любого бизнеса.

Религиозные праздники

25 октября в церкви почитают память мучеников Прова, Тараха и Андроника. По преданию, они пострадали за Христа в 304 году в городе Тарсе Киликийское. На предложение язычников принести жертву идолам святой Тарах ответил, что он приносит жертву Единому, Истинному Богу в чистом сердце. Несмотря на твердость святых в исповедании истинной веры, проконсул подверг их пыткам.

В воскресенье, 25 октября, именины отмечают владельцы таких имен: Иван, Кузьма, Федот, Тарас, Макар.