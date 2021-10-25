Туманы и до 13° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Осадков сегодня по Украине не ожидается, местами утром туманы. Температура воздуха днем достигнет максимум 13 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 25 октября без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 0-5° мороза, на остальной территории 0-5° тепла; днем 6-11°, на Закарпатье и Прикарпатье до 13° тепла.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-3° мороза, днем 7-10° тепла.
Добавим
Сегодня, 25 октября, в Украине отмечают День маркетолога, а верующие чтят память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника.