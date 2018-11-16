Тука вважає нікчемним будівництво бази ВМС Україні на узбережжі Азова

"Тези про те, що в України є можливості військовим шляхом відповісти військово-морському флоту Росії, це абсолютно, з моєї точки зору, не відповідає дійсності", - сказав Тука.



За його словами, для того, щоб перекрити судноплавство у Керченській протоці зовсім не обов'язково використовувати військово-морські сили. Ширина Керченської протоки, зазначив Тука, у найбільшій ділянці становить всього 15 кілометрів - для сучасних видів наземних озброєнь це абсолютно не дистанція.



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"З двох боків зараз Керченська протока контролюється Російською Федерацією, тому я не є прихильником тих тез, що давайте завтра побудуємо базу чи то у Бердянську чи – у Маріуполі і через місяць у нас буде потужний військово-морський флот. Це – абсолютно не відповідає ні сучасним реаліям, ні сучасним методам ведення війни на морі… У нас є політична воля, а от що до реалізації цієї політичної волі – треба бути реалістами і треба чесно казати – для реалізації потрібні величезні кошти, яких у нас зараз немає і потрібен тривалий проміжок часу, якого теж у нас зараз немає", - наголосив Тука.



Нагадаємо, член комітету Ради Федерації з оборони та безпеки РФ Франц Клінцевич заявив, що Росія "буквально за хвилини" здатна перекрити Азовське море для українських судів у відповідь на арешт іноземних суден, що заходять в порти окупованого Криму.