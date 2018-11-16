Тука считает ненужным строительство базы ВМС Украины на побережье Азова

“Тезисы о том, что в Украине есть возможности военным путем ответить военно-морскому флоту России, это совершенно, с моей точки зрения, не соответствует действительности”, — сказал Тука.



По его словам, для того, чтобы перекрыть судоходство в Керченском проливе, совсем не обязательно использовать военно-морские силы. Ширина Керченского пролива, отметил Тука, в наибольшем участке составляет всего 15 километров — для современных видов наземных вооружений это совершенно не дистанция.



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“С двух сторон сейчас Керченский пролив контролируется Российской Федерацией, поэтому я не сторонник тех тезисов, что давайте завтра построим базу или в Бердянске, или в Мариуполе - и через месяц у нас будет мощный военно-морской флот. Это совершенно не соответствует ни современным реалиям, ни современным методам ведения войны на море... У нас есть политическая воля, а вот что касается реализации этой политической воли — надо быть реалистами и надо честно говорить — для реализации нужны огромные средства, которых у нас сейчас нет, и нужен длительный промежуток времени, которого тоже у нас сейчас нет”, - подчеркнул Тука.



Напомним, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Франц Клинцевич заявил, что Россия “буквально за минуты” способна перекрыть Азовское море для украинских судов в ответ на арест иностранных судов, заходящих в порты оккупированного Крыма.