ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів на посаду Президента України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Центральна виборча комісія сьогодні під час засідання зареєструвала ще трьох кандидатів на пост Президента України. Серед них - Володимир Зеленський, Інна Богословська та Ігор Смешко, передає УНН із посиланням на Громадянську мережу "ОПОРА".
"ЦВК зареєструвала кандидатом на пост Президента України Володимира Зеленського. Комісія додатково перевіряла відомості щодо проживання особи впродовж 10 років до року проведення виборів на території України. 15 членів Комісії проголосували за, 1 член Комісії Андрій Євстігнєєв утримався", - йдеться у повідомленні.
Крім того, ЦВК зареєструвала кандидатами на пост Президента України Ігоря Смешка та Інну Богословську.
Як повідомили у прес-службі ЦВК, всього зареєстровано 26 кандидатів на пост Президента України.
Нагадаємо, 30 січня одразу п’ятеро потенційних кандидатів на посаду Президента подали документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації у виборчих перегонах.