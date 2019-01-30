ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів на посаду Президента України

КИЇВ. 30 січня. УНН. Центральна виборча комісія сьогодні під час засідання зареєструвала ще трьох кандидатів на пост Президента України. Серед них - Володимир Зеленський, Інна Богословська та Ігор Смешко, передає УНН із посиланням на Громадянську мережу "ОПОРА".