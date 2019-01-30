ЦИК зарегистрировала еще трех кандидатов на пост Президента Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Центральная избирательная комиссия сегодня на заседании зарегистрировала еще трех кандидатов на пост Президента Украины. Среди них - Владимир Зеленский, Инна Богословская и Игорь Смешко, передает УНН со ссылкой на Гражданскую сеть "ОПОРА".
"ЦИК зарегистрировала кандидатом на пост Президента Украины Владимира Зеленского. Комиссия дополнительно проверяла сведения о проживании лица на протяжении 10 лет до года проведения выборов на территории Украины. 15 членов Комиссии проголосовали за, 1 член Комиссии Андрей Евстигнеев воздержался", - говорится в сообщении.
Кроме того, ЦИК зарегистрировала кандидатами на пост Президента Украины Игоря Смешко и Инну Богословскую.
Напомним, 30 января сразу пятеро потенциальных кандидатов на пост президента подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в избирательной гонке.