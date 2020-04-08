ЦВК тестує електронний сервіс для тимчасової зміни місця голосування виборця
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Центральна виборча комісія у вівторок ухвалила рішення, яким ввела в дослідну експлуатацію електронний сервіс автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи “Державний реєстр виборців” для реалізації Порядку тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЦВК.
Зазначений електронний сервіс було розроблено Службою розпорядника Державного реєстру виборців на виконання пункту 5 постанови ЦВК від 2 грудня 2019 року № 1969 “Про Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси”.
Також ЦВК утворила комісію з приймання у промислову експлуатацію цього електронного сервісу, яка повинна провести перевірку працездатності його функцій, передбачених технічним завданням, скласти відповідний акт приймання та подати його на розгляд Центральної виборчої комісії.
Відтак, зазначений електронний сервіс буде готовий до використання вже під час майбутніх виборів Президента України та народних депутатів України.
Нагадаємо, ЦВК передбачила проведення своїх засідань в онлайн режимі.