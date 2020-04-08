ЦИК тестирует электронный сервис для временного изменения места голосования избирателя

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81849 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 98021 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101865 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101190 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108985 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97089 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104275 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106361 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131331 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130400 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
ЦИК тестирует электронный сервис для временного изменения места голосования избирателя

ЦИК тестирует электронный сервис для временного изменения места голосования избирателя

Киев  •  УНН

 • 18446 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия во вторник приняла решение, которым ввела в опытную эксплуатацию электронный сервис автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Государственный реестр избирателей" для реализации Порядка временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦИК.

Указанный электронный сервис был разработан Службой распорядителя Государственного реестра избирателей в соответствии с пунктом 5 постановления ЦИК от 2 декабря 2019 года № 1969 "О Порядке временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса".

Также ЦИК создала комиссию по приему в промышленную эксплуатацию этого электронного сервиса, который должен провести проверку работоспособности его функций, предусмотренных техническим заданием, составить соответствующий акт приемки и подать его на рассмотрение Центральной избирательной комиссии.

Следовательно, указанный электронный сервис будет готов к использованию уже во время предстоящих выборов Президента Украины и народных депутатов Украины.

Напомним, ЦИК предусмотрела проведение своих заседаний в онлайн режиме.

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