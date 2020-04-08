ЦИК предусмотрела проведение своих заседаний в онлайн режиме

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81849 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 98025 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101866 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101191 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108987 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97093 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104276 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106362 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131332 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130400 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
ЦИК предусмотрела проведение своих заседаний в онлайн режиме

ЦИК предусмотрела проведение своих заседаний в онлайн режиме

Киев  •  УНН

 • 11469 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Отныне члены Центральной избирательной комиссии могут участвовать в заседаниях комиссии с помощью технических средств. Соответствующие изменения внесены в Регламент Центральной избирательной комиссии, утвержденного постановлением ЦИК от 26 апреля 2005 года № 72, дополнив его отдельной статьей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦИК.

Председатель ЦИК Олег Диденко отметил, что это вовсе не означает, что комиссия переходит в режим работы онлайн: "Мы не меняем форму работы. А закладываем дополнительную возможность проводить наши заседания. Надеюсь, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшится и нам не придется применять такой режим. Вместе с тем, имея законные основания и ставя целью обеспечения надлежащего функционирования Комиссии при любых условиях, мы и принимаем сегодня это решение".

В новой статье регламента определено, в частности, что по согласованию с председателем ЦИК и при наличии технической возможности член ЦИК может принимать участие в его заседаниях с помощью технических средств из-за невозможности физического присутствия на заседании.

В частности, в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения, установление в определенном законом порядке режима чрезвычайной ситуации или карантина или наступления иных обстоятельств, заседание комиссии могут проводиться с использованием технических средств в режиме видеоконференции с возможной одновременной трансляцией на официальном вебсайте комиссии.

"Во время проведения видеоконференций приобретает актуальность вопрос безопасности. Поэтому совместно со специалистами управления информатизации секретариата комиссии были предусмотрены соответствующие меры, которые будут служить своеобразными предохранителями от внешнего вмешательства во время онлайн заседаний", - добавил Диденко.

Напомним, ЦИК зарегистрировала Юлию Светличную нардепом.

Украинские Национальные Новости

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