ЦИК предусмотрела проведение своих заседаний в онлайн режиме

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Отныне члены Центральной избирательной комиссии могут участвовать в заседаниях комиссии с помощью технических средств. Соответствующие изменения внесены в Регламент Центральной избирательной комиссии, утвержденного постановлением ЦИК от 26 апреля 2005 года № 72, дополнив его отдельной статьей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦИК.