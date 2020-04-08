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ЦВК передбачила проведення своїх засідань в онлайн режимі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Відтепер члени Центральної виборчої комісії можуть брати участь у засіданнях комісії за допомогою технічних засобів. Відповідні зміни внесено до Регламенту Центральної виборчої комісії, затвердженого постановою ЦВК від 26 квітня 2005 року № 72, доповнивши його окремою статтею. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЦВК.

Голова ЦВК Олег Діденко наголосив, що це зовсім не означає, що комісія переходить в режим роботи онлайн: “Ми не змінюємо форму роботи. А закладаємо додаткову можливість проводити наші засідання. Сподіваюсь, що епідеміологічна ситуація в країні покращиться і нам не доведеться застосовувати такий режим. Разом з тим, маючи законні підстави та ставлячи за мету забезпечення належного функціонування Комісії за будь-яких умов, ми й ухвалюємо сьогодні це рішення”.

У новій статті регламенту визначено, зокрема, що за погодженням із головою ЦВК та за наявності технічної можливості член ЦВК може брати участь у її засіданнях за допомогою технічних засобів через неможливість фізичної присутності на засіданні.

Зокрема, у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану, встановлення у визначеному законом порядку режиму надзвичайної ситуації чи карантину або настання інших обставин, засідання комісії можуть проводитися з використанням технічних засобів у режимі відеоконференції з можливою одночасною трансляцією на офіційному вебсайті комісії.

“Під час проведення відеоконференцій набуває актуальності питання безпеки. Тож спільно із фахівцями управління інформатизації секретаріату комісії були передбачені відповідні заходи, які слугуватимуть своєрідними запобіжниками від зовнішнього втручання під час онлайн засідань”, – додав Діденко.

Нагадаємо, ЦВК зареєструвала Юлію Світличну нардепом.

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