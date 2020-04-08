ЦВК передбачила проведення своїх засідань в онлайн режимі

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Відтепер члени Центральної виборчої комісії можуть брати участь у засіданнях комісії за допомогою технічних засобів. Відповідні зміни внесено до Регламенту Центральної виборчої комісії, затвердженого постановою ЦВК від 26 квітня 2005 року № 72, доповнивши його окремою статтею. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЦВК.