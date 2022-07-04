ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від російськтх пропагандистів за попередній тиждень

Деталі

Основні теми, які просували пропагандисти:

1. Захід використовує Україну проти Росії.

2. Проти РФ вчиняються масштабні провокації та інформаційні атаки.

3. Україна не має шансів в боротьбі проти Росії.

Як прибічники Кремля висвітлювали ці теми:

1. Головна мета Заходу – максимально послабити Росію військово, політично, економічно. Саме для цього Захід підштовхнув РФ до проведення СВО, а після Захід може запровадити економічні санкції проти країни-агресора. Це маніпуляція!

2. Завдяки війні Захід тепер може здійснювати потужні інформаційні атаки проти країни-терориста, розганяючи русофобію у світі. Росія веде війну проти Заходу, ЗСУ лише проксі-армія, руками якої Захід провадить активну фазу війни. Це дезінформація!

3. Окупаційні сили переважають ЗСУ за всіма видами озброєння, за підготовкою особового складу та кількісно. ЗСУ зазнають втрат, хаотично відступають, кидаючи дороге західне озброєння. ЗС рф загарбали багато західного озброєння. Це фейк!

Нагадаємо

Окупанти почали розповсюджувати фейки про розміщення військових на території Запорізького міського палацу творчості.