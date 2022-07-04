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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от российских пропагандистов за предыдущую неделю

Киев • УНН

 • 78622 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал на прошлой неделе. Об этом пишет УНН.

Подробности

Основные темы, которые продвигали пропагандисты:

1. Запад использует Украину против России.

2. Против РФ совершаются масштабные провокации и информационные атаки.

3. В Украины нет шансов в борьбе против России.

Как сторонники Кремля освещали эти темы:

1. Главная цель Запада – максимально ослабить Россию военно, политически, экономически. Именно для этого Запад подтолкнул РФ к проведению СВО, а затем Запад может ввести экономические санкции против страны-агрессора. Это манипуляция!

2. Благодаря войне Запад теперь может совершать мощные информационные атаки против страны-террориста, разгоняя русофобию в мире. Россия ведет войну против Запада, ВСУ только прокси-армия, руками которой Запад ведет активную фазу войны. Это дезинформация!

3. Оккупационные силы преобладают ВСУ по всем видам вооружения, по подготовке личного состава и количественно. ВСУ понесут потери, хаотично отступают, бросая дорогое западное вооружение. ВС РФ захватили много западного вооружения. Это фейк!

Напомним

Оккупанты начали распространять фейки о размещении военных на территории Запорожского городского дворца творчества.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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