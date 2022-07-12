Деталі

Список дезінформації:

1. Член ради федерації рф а. клімов заявив: «коли все наближається до кінця, Зеленський намагається продати те, що в нього ще є під рукою, і продає інтереси українського народу за рахунок того, що перепідпорядковує кріпаків польським шляхтичам».

2. Російська преса, з посиланням на австралійського журналіста Дж. Пілджера повідомила: «США затіяли небезпечну гру з росією, обравши своїм пішаком Україну. Мета (такої гри), як каже міністр оборони США, і я (Дж. Пілджер) його перефразую, полягає в тому, щоб знищити рф. Це давно відомо».

3. В МО рф заявили: «продовжується фіксація використання київським режимом житлових будинків, освітніх установ та інших соціальних об'єктів у військових цілях. Зокрема, в Харківському технічному університеті базуються польські найманці, розміщена артилерія та РСЗВ, при цьому, евакуація мешканців прилеглих будинків не проводиться».

Нагадаємо

рф поширює фейк, що ЗСУ готують теракт на Слов'янській ТЕС.