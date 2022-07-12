Детали

Список дезинформации:

1. Член совета федерации РФ. климов заявил: «когда все близится к концу, Зеленский пытается продать то, что у него еще под рукой, и продает интересы украинского народа за счет того, что переподчиняет крепостных польским шляхтичам».

2. Российская пресса, со ссылкой на австралийского журналиста Дж. Пилджера сообщила: «США затеяли опасную игру с россией, избрав своей пешкой Украину. Цель (такой игры), как говорит министр обороны США, и я (Дж. Пилджер) его перефразирую, состоит в том, чтобы уничтожить РФ. Это давно известно».

3. В МО РФ заявили: «продолжается фиксация использования киевским режимом жилых домов, образовательных учреждений и других социальных объектов в военных целях. В частности, в Харьковском техническом университете базируются польские наемники, размещена артиллерия и РСЗО, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводится.

Напомним

рф распространяет фейк, что ВСУ готовят теракт на Славянской ТЭС.