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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

Київ • УНН

 • 166999 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 6 липня, передає УНН.

Деталі

Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

· Глава держдуми рф в.володін заявив, що "нам завжди є чим відповісти. Америка нехай пам’ятає: там є частина території – Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, [нехай] подумають, що нам теж є що повертати". Це - маніпуляція!

· В Міністерстві оборони росії заявили: "на даху будівлі Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста ЗСУ обладнали позиції з переносними зенітно-ракетними комплексами, зокрема іноземного виробництва, а на прилеглій території розмістили бронетехніку". Це - дезінформація!

· Колаборанти-"керівники" тимчасово окупованої території Харківщини заявили: "офіційною мовою ведення документації на "звільнених" територіях Харківської області встановлено російську… Українська мова набула статусу регіональної без обов’язкового використання". Це - маніпуляція!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: рф поширює фейк, що ЗСУ готують теракт на Слов'янській ТЕС – ЦПД

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