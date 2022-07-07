ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

· Глава держдуми рф в.володін заявив, що "нам завжди є чим відповісти. Америка нехай пам’ятає: там є частина території – Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, [нехай] подумають, що нам теж є що повертати". Це - маніпуляція!

· В Міністерстві оборони росії заявили: "на даху будівлі Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста ЗСУ обладнали позиції з переносними зенітно-ракетними комплексами, зокрема іноземного виробництва, а на прилеглій території розмістили бронетехніку". Це - дезінформація!

· Колаборанти-"керівники" тимчасово окупованої території Харківщини заявили: "офіційною мовою ведення документації на "звільнених" територіях Харківської області встановлено російську… Українська мова набула статусу регіональної без обов’язкового використання". Це - маніпуляція!

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