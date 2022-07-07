ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 6 июля, передает УНН.
Детали
Список фейков, манипуляций и дезинформации:
· Глава госдумы рф в.володин заявил, что "нам всегда есть чем ответить. Америка пусть помнит: там есть часть территории – Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за рубежом, прежде чем это делать, [пусть] подумают, что нам тоже есть что возвращать”. Это – манипуляция!
· В Министерстве обороны рф заявили: "на крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста ВСУ оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами, в том числе иностранного производства, а на прилегающей территории разместили бронетехнику". Это – дезинформация!
· Коллаборанты-"руководители" временно оккупированной территории Харьковщины заявили: "официальным языком ведения документации на "освобожденных" территориях Харьковской области установлен русский… Украинский язык приобрел статус регионального без обязательного использования" . Это – манипуляция!
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