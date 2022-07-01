ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

▪️ Під час засідання комісії з питань розслідування роботи американських біолабораторій в Україні віце-спікер держдуми рф і.ярова заявила: "біолабораторії США, створені за межами країни, фактично стали військовими об’єктами НАТО, що можуть бути використані для бактеріологічних атак". Це - дезінформація!

▪️ В МО рф заявили: "сьогодні як крок доброї волі російські військові завершили виконання завдань на о.Зміїний і вивели гарнізон. росія показала, що не перешкоджає зусиллям ООН для організації гумкоридора з вивезення сільськогосподарської продукції з території України". Це - дезінформація!

▪️ президент рф в.путін заявив, що "рф не має жодних обмежень на вивезення добрив, оскільки обсяги виробництва достатні, те саме стосується і продовольства, однак можна дискутувати на тему продовольства скільки завгодно, та зараз треба вживати заходів, щоб ситуація у цій сфері не стала трагічною". Це - маніпуляція!

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