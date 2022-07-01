ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии

Детали

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

▪️ Во время заседания комиссии по вопросам расследования работы американских биолабораторий в Украине вице-спикер госдумы рф и.Ярова заявила: "биолаборатории США, созданные за пределами страны, фактически стали военными объектами НАТО, которые могут быть использованы для бактериологических атак". Это – дезинформация!

▪️ В МО рф заявили: "сегодня как шаг доброй воли российские военные завершили выполнение задач на о.Змеиный и вывели гарнизон. россия показала, что не препятствует усилиям ООН для организации гумкоридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины". Это – дезинформация!

▪️ президент рф в.путин заявил, что "рф не имеет никаких ограничений на вывоз удобрений, поскольку объемы производства достаточны, то же касается и продовольствия, однако можно дискутировать на тему продовольствия сколько угодно, и сейчас нужно принимать меры , чтобы ситуация в этой сфере не стала трагической. Это – манипуляция!

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