ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

▪️ ЗМІ рф, з посиланням на видання Asian Times повідомили, що “стратегія США та НАТО щодо знекровлення рф виявилася нежиттєздатною: арсенали зброї Заходу виснажуються, а на їх поповнення йде дуже багато часу... ці обставини можуть спонукати Захід сприяти закінченню українського конфлікту”. Це — дезінформація!

▪️ російська преса пише, що “британці втомилися від українських біженців та хочуть їх вигнати. Наприклад, жителі міста Редінг з радістю прийняли у себе біженців, але за чотири місяці розгубили ентузіазм. Тепер вони масово просять українців шукати інше житло чи їхати”. Це — дезінформація!

▪️ російський пропагандист в.соловйов заявив: “українські військові знищують у Лисичанську іноземних інструкторів, побоюючись, що ті розкриють секретні дані після здачі в полон”. Це — фейк!

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