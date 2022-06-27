ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, продуцируемых врагом, передает УНН.
Детали
Список фейков, манипуляций и дезинформации:
▪️ СМИ рф, с ссылкой на издания Asian Times сообщили, что “стратегия США и НАТО по обескровлению рф оказалась нежизнеспособной: арсеналы оружия Запада истощаются, а на их пополнение уходит очень много времени... эти обстоятельства могут побудить Запад способствовать окончанию украинского конфликта”. Это — дезинформация!
▪️ российская пресса пишет, что “британцы устали от украинских беженцев и хотят их изгнать. Например, жители города Рединг с радостью приняли у себя беженцев, но за четыре месяца растеряли энтузиазм. Теперь они массово просят украинцев искать другое жилье или ехать”. Это — дезинформация!
▪️ российский пропагандист в.соловьев заявил: “украинские военные уничтожают в Лисичанске иностранных инструкторов, опасаясь, что те раскроют секретные данные после сдачи в плен”. Это — фейк!
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