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13:44 • 29990 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 47985 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 47969 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 25784 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 57984 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 59309 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии

ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии

Киев • УНН

 • 71126 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, продуцируемых врагом, передает УНН.

Детали

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

▪️ СМИ рф, с ссылкой на издания Asian Times сообщили, что “стратегия США и НАТО по обескровлению рф оказалась нежизнеспособной: арсеналы оружия Запада истощаются, а на их пополнение уходит очень много времени... эти обстоятельства могут побудить Запад способствовать окончанию украинского конфликта”. Это — дезинформация!

▪️ российская пресса пишет, что “британцы устали от украинских беженцев и хотят их изгнать. Например, жители города Рединг с радостью приняли у себя беженцев, но за четыре месяца растеряли энтузиазм. Теперь они массово просят украинцев искать другое жилье или ехать”. Это — дезинформация!

▪️ российский пропагандист в.соловьев заявил: “украинские военные уничтожают в Лисичанске иностранных инструкторов, опасаясь, что те раскроют секретные данные после сдачи в плен”. Это — фейк!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЦПД собрал основные темы, которые российская пропаганда продвигала на прошлой неделе

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