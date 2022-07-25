ЦПД при РНБО оприлюднив добірку фейків та маніпуляцій від російських пропагандистів за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом тижня. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Основними темами російських пропагандистів були:
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- ЗСУ обстрілюють цивільних та об’єкти цивільної інфраструктури;
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- Заходом і Україною проти рф здійснюється потужна інформаційна атака;
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- Окуповані території України буде приєднано до рф.
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Як роспропаганда висвітлювала ці теми:
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- ЗСУ грубо порушують правила ведення війни і обстрілюють мирне населення. Війська рф працюють точково і лише по військовим об'єктам України. Через таку тактику від рф затягується "спеціальна військова операція";
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- Завдяки війні Захід отримав змогу проводити потужні інформаційні атаки проти рф, розганяючи русофобію у світі. Окрім цього, "спеціальна військова операція" розв'язала руки Заходу на надання санкцій;
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- Війська рф планомірно виконують поставлені завдання і просуваються вглиб України. Населення, яке чекало на "звільнення", вже готові до приєднання ТОТ до території рф. Тривають підготовчі заходи для майбутніх референдумів.
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