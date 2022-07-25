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ЦПД при СНБО обнародовал подборку фейков и манипуляций от российских пропагандистов за неделю

ЦПД при СНБО обнародовал подборку фейков и манипуляций от российских пропагандистов за неделю

Киев • УНН

 • 174582 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение недели. Об этом сообщает УНН.

Детали

Основными темами российских пропагандистов были:

  • ВСУ обстреливают гражданских и объекты гражданской инфраструктуры;
  • Западом и Украиной против рф осуществляется мощная информационная атака;
  • Оккупированные территории Украины будут присоединены к рф.

Как роспропаганда освещала эти темы:

  • ВСУ грубо нарушают правила ведения войны и обстреливают мирное население. Войска рф работают точечно и только по военным объектам Украины. Из-за такой тактики от рф затягивается "специальная военная операция";
  • Благодаря войне Запад получил возможность проводить мощные информационные атаки против россии, разгоняя русофобию в мире. Кроме того, "специальная военная операция" развязала руки Запада на предоставление санкций;
  • Войска рф планомерно выполняют поставленные задачи и продвигаются вглубь Украины. Население, ожидающее "освобождения", уже готово к присоединению ТОТ к территории россии. Продолжаются подготовительные мероприятия для будущих референдумов.

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