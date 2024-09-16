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Цього тижня в Україні для бізнесу запускають систему "єДозвіл": якою буде перша послуга

Цього тижня в Україні для бізнесу запускають систему "єДозвіл": якою буде перша послуга

Київ • УНН

 • 26281 перегляди

18 вересня в Україні запускають систему єДозвіл для електронної реєстрації бізнес-документів. Перша доступна послуга - реєстрація декларації відповідності вимогам охорони праці через портал Дія.

Цього тижня починає роботу Єдина державна електронна система дозвільних документів (єДозвіл). Вже 18 вересня підприємцям стане доступна перша електронна послуга - реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Ми запускаємо систему єДозвіл. Вже післязавтра (18 вересня - ред.) підприємцям на порталі Дія стане доступна послуга з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Ця послуга є частиною комплексної послуги е-Підприємець. Раніше декларація реєструвалася територіальним центром Держпраці за п’ять днів. Відтепер бізнес зможе подати декларацію зручно та швидко в один клік, а система єДозвіл автоматично перевірить та зареєструє її

- розповіла Свириденко. 

У відомстві пояснюють, що ця послуга потрібна підприємствам, які мають на виробництві важкі машини та механізми. Минулого року документ подали понад 13,2 тисячі підприємців, у січні-липні 2024 року — майже 8 тисяч.

У "Дії" запускають послугу "е-Підприємець" - Федоров12.06.24, 15:56 • 17829 переглядiв

Раніше документ могли повернути, якщо не вистачало певної інформації. У такому разі бізнесу доводилося проходити увесь процес наново, витрачаючи час

Проте завдяки єДозволу процес подання декларацій буде автоматизованим. Система прослідкує за повнотою інформації та вкаже, якщо якесь з полів не заповнено. За умови заповнення всіх полів повернень не буде взагалі.

Тобто, якщо вдалося відправити декларацію через Дію, тоді система її автоматично прийме.

Доповнення

За словами Свириденко, уряд працює над розширенням переліку послуг, які бізнес зможе отримати через єДозвіл. На засіданні 13 вересня уряд додав до цього переліку висновок Мінекономіки, який дає право подовжити граничний строк розрахунків за експортно-імпортними операціями. 

Ми розширили перелік послуг, які будуть у функціоналі єДозволу. Хочемо, аби підприємці могли отримати й висновок, який дає право подовжити граничний строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту. До сьогодні висновок видавався в паперовій формі. Незабаром подача документів займатиме до години часу замість кількох днів

- розповіла очільниця Мінекономіки.

Зазначається, що продовження граничних строків може застосовуватися для операцій, наприклад,  з імпорту складних технічних виробів, виготовлення чи транспортування яких потребує значного часу, імпорту товарів військового призначення, товарів, замовлених за результатами міжнародних тендерів тощо. 

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Після переведення процесу подачі в онлайн, бізнес матиме можливість превентивно усувати недоліки заявок. Алгоритм програми вказуватиме, які поля заповнені некоректно. Якщо доданий до заявки документ не відповідає вимогам, підприємці оперативно отримуватимуть через Дію коментарі фахівців Мінекономіки.

Це дозволить швидко усунути недоліки та уникнути необхідності подавати заяву повторно. 

Очікується, що ця послуга буде доступною у Дії вже  наступного місяця.

Нагадаємо

У липні уряд запустив проєкт "єДозвіл" на порталі "Дія", що дозволяє підприємцям зручно отримувати бізнес-ліцензії та дозволи онлайн у кілька кліків, без корупційних ризиків та довготривалої паперової тяганини.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ЕкономікаТехнології

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