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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На этой неделе в Украине для бизнеса запускают систему "еДозвил": какой будет первая услуга

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 11:55  •  1643 просмотра

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18 сентября в Украине запускают систему еДозвил для электронной регистрации бизнес-документов. Первая доступная услуга - регистрация декларации соответствия требованиям охраны труда через портал Дія.

На этой неделе начинает работу Единая государственная электронная система разрешительных документов (еДозвил). Уже 18 сентября предпринимателям станет доступна первая электронная услуга - регистрация декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда. Об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Мы запускаем систему еДозвил. Уже послезавтра (18 сентября - ред.) предпринимателям на портале Дія станет доступна услуга по регистрации декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по охране труда. Эта услуга является частью комплексной услуги е-Предприниматель. Ранее декларация регистрировалась территориальным центром Гоструда за пять дней. Теперь бизнес сможет подать декларацию удобно и быстро в один клик, а система еДозвил автоматически проверит и зарегистрирует ее

- рассказала Свириденко. 

В ведомстве объясняют, что эта услуга нужна предприятиям, которые имеют на производстве тяжелые машины и механизмы. В прошлом году документ подали более 13,2 тысячи предпринимателей, в январе-июле 2024 года - почти 8 тысяч.

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Раньше документ могли вернуть, если не хватало определенной информации. В таком случае бизнесу приходилось проходить весь процесс заново, тратя время

Однако благодаря еРазрешению процесс подачи деклараций будет автоматизированным. Система проследит за полнотой информации и укажет, если какое-то из полей не заполнено. При условии заполнения всех полей возвратов не будет вообще.

То есть, если удалось отправить декларацию через Дію, тогда система ее автоматически примет.

Дополнение

По словам Свириденко, правительство работает над расширением перечня услуг, которые бизнес сможет получить через еДозвил. На заседании 13 сентября правительство добавило к этому перечню заключение Минэкономики, которое дает право продлить предельный срок расчетов по экспортно-импортным операциям. 

Мы расширили перечень услуг, которые будут в функционале еДозвола. Хотим, чтобы предприниматели могли получить и заключение, которое дает право продлить предельный срок расчетов по операциям по экспорту и импорту. До сих пор заключение выдавалось в бумажной форме. Вскоре подача документов будет занимать до часа времени вместо нескольких дней

- рассказала руководительница Минэкономики.

Отмечается, что продление предельных сроков может применяться для операций, например,  по импорту сложных технических изделий, изготовление или транспортировка которых требует значительного времени, импорта товаров военного назначения, товаров, заказанных по результатам международных тендеров и т.д. 

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После перевода процесса подачи в онлайн, бизнес будет иметь возможность превентивно устранять недостатки заявок. Алгоритм программы будет указывать, какие поля заполнены некорректно. Если добавленный к заявке документ не соответствует требованиям, предприниматели оперативно будут получать через Дію комментарии специалистов Минэкономики.

Это позволит быстро устранить недостатки и избежать необходимости подавать заявление повторно. 

Ожидается, что этауслуга будет доступна в Дії уже  в следующем месяце.

Напомним,

В июле правительство запустило проект "еДозвил" на портале "Дія", что позволяет предпринимателям удобно получать бизнес-лицензии и разрешения онлайн в несколько кликов, без коррупционных рисков и длительной бумажной волокиты.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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