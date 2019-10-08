Цього тижня в Україні потепліє до 23 градусів - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. В Україні цього тижня дещо потепліє, уже 10-11 жовтня повітря вдень прогріється до 23 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні дві доби у західних та північних областях невеликий дощ, у п'ятницю в південній частині, центральних та східних областях - помірні дощі, на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.
Також синоптики зазначили, що температура 9 жовтня вночі у західних, більшості північних, Вінницькій та Одеській областях 1-6° тепла, на решті території заморозки у повітрі 0-4°, вдень 8-13° тепла, на півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті 14-18°.
"10-11 жовтня в Україні очікується підвищення температури вночі до 4-10° тепла, вдень до 12-19°, у південній частині до 23°", - зазначили синоптики.
Нагадаємо, 8 жовтня в Україні до 13 градусів тепла.