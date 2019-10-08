На этой неделе в Украине потеплеет до 23 градусов - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В Украине на этой неделе несколько потеплеет, уже 10-11 октября воздух днем прогреется до 23 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В последующие двое суток в западных и северных областях небольшой дождь, в пятницу в южной части, центральных и восточных областях - умеренные дожди, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.
Также синоптики отметили, что температура 9 октября ночью в западных, большинстве северных, Винницкой и Одесской областях 1-6° тепла, на остальной территории заморозки в воздухе 0-4°, днем 8-13° тепла, на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье 14-18°.
"10-11 октября в Украине ожидается повышение температуры ночью до 4-10° тепла, днем до 12-19°, в южной части до 23°", - отметили синоптики.
Напомним, 8 октября в Украине до 13 градусов тепла.