Цього року вчителям планують підвищити заробітну плату
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У 2020 році заробітні плати педагогів зростуть на 9%, повідомляє УНН з посиланням на Державний бюджет України.
Молодий учитель, який заробляє 5,4 тис грн на місяць, отримуватиме 5,9 тис грн, а зарплата досвідченого вчителя зі стажем 30 років зросте з 8,18 тис грн до 8,9 тис грн.
Також планується виплата підтримки молодих вчителів.
Учителі зі стажем до десяти років отримають виплату в розмірі десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня 2020 року — майже 21 тис грн. Передбачається, що цю виплату отримають 73,9 тис педагогів.
Нагадаємо, на освіту у держбюджеті виділено 131,5 млрд грн. Крім того, видатки на наукову і науково-технічну діяльність враховані в обсязі 10,1 млрд грн. Очікується, що почне діяти програма "Спроможна школа для кращих результатів" вартістю 3,5 млрд грн. Кошти підуть на закупівлю обладнання для шкіл.