В этом году учителям планируют повысить заработную плату
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В 2020 году заработные платы педагогов вырастут на 9%, сообщает УНН со ссылкой на Государственный бюджет Украины.
Молодой учитель, который зарабатывает 5,4 тыс грн в месяц, будет получать 5,9 тыс грн, а зарплата опытного учителя со стажем 30 лет возрастет с 8,18 тыс грн до 8,9 тыс грн.
Также планируется выплата поддержки молодых учителей.
Учителя со стажем до десяти лет получат выплату в размере десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января 2020 - почти 21 тыс грн. Предполагается, что эту выплату получат 73,9 тыс педагогов.
Напомним, на образование в госбюджете выделено 131,5 млн грн. Кроме того, расходы на научную и научно-технической деятельности учтены в объеме 10,1 млрд грн. Ожидается, что начнет действовать программа "Способна школа для лучших результатов" стоимостью 3,5 млрд грн. Средства пойдут на закупку оборудования для школ.