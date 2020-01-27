Цього року в Україні планують побудувати 2,5 тисячі місцевих доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня УНН. За кошти дорожнього фонду в Україні у 2020 році планують побудувати понад 1 тисячу доріг державного значення та 2,5 тисячі місцевого значення. Про це заявив на презентації планів роботи Укравтодору на 2020 рік голова компанії Олександр Кубраков, передає кореспондент УНН.
"У нас є три сценарії на цей рік. Якщо дивитися один сценарій - це виключно дорожній фонд, це буде 1345 км доріг державного значення, 2500 км доріг місцевого значення", - сказав Кубраков.
За його словами, другий сценарій - це залучення фінансування під державні гарантії. Його вірогідність на сьогодні – точно більше 50%.
"Сценарій третій – це додаткові джерела фінансування із загального бюджету. Це буде вирішено досить скоро… Мова йде про те, що в цьому сценарії ми плануємо побудувати, відремонтувати, 4 тисячі км доріг, плюс 2,5 тисячі місцевих доріг", - зазначив Кубраков.
Нагадаємо, у Міністерстві інфраструктури України за п’ять років планують побудувати 24 тисячі кілометрів доріг в Україні.