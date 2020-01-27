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В этом году в Украине планируют построить 2,5 тысячи местных дорог

Киев • УНН

 • 13317 просмотра

КИЕВ. 27 января УНН. За счет дорожного фонда в Украине в 2020 году планируют построить более 1 тысячу дорог государственного значения и 2,5 тысячи местного значения. Об этом заявил на презентации планов работы Укравтодора на 2020 год глава компании Александр Кубраков, передает корреспондент УНН.

В этом году в Украине планируют построить 2,5 тысячи местных дорог

"У нас есть три сценария на этот год. Если смотреть один сценарий - это исключительно дорожный фонд, это будет 1345 км дорог государственного значения, 2500 км дорог местного значения", - сказал Кубраков.

По его словам, второй сценарий - это привлечение финансирования под государственные гарантии. Его вероятность на сегодня - точно больше 50%.

"Сценарий третий - это дополнительные источники финансирования из общего бюджета. Это будет во многом скоро... Речь идет о том, что в этом сценарии мы планируем построить, отремонтировать, 4 тысячи км дорог, плюс 2,5 тысячи местных дорог", - отметил Кубраков.

Напомним, в Министерстве инфраструктуры Украины за пять лет планируют построить 24 тысячи километров дорог в Украине.

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