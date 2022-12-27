Цього року Німеччина експортувала зброї на понад 8 млрд євро

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На запит одного з депутатів від "Лівих" Федеральне міністерство економіки відповіло, що понад чверть озброєння та військової техніки з початку року до 22 грудня Німеччина надіслала в Україну, яка захищається від російських окупантів. Берлін схвалив поставки озброєння для Києва на суму 2,24 мільярда євро. Це, зокрема, важка зброя: 30 зенітних танків Gepard, 14 артилерійських установок Panzerhaubitzen 2000, п'ять реактивних систем залпового вогню та зенітну систему ППО Iris-T.

Серед союзників у НАТО, найбільшу частку зброї ФРН продала Нідерландам (1,83 мільярда), США (близько 864 мільйонів євро), Британії 453 мільйонів євро), Угорщині (249 мільйонів євро). Крім цього у рейтинг країн увійшли Австралія (191,1 мільйона), Сінгапур (175, 1 мільйони) та Південна Корея (166,5 мільйонів). Також цьогоріч продаж озброєння на суму 3,23 мільярда євро схвалено для третіх країн за межами ЄС, НАТО та еквівалентних країн.

Повідомляється, що під час коаліційних переговорів наприкінці 2021 року за закликом СДПН та "Зелених" уряд фактично планував скоротити експорт зброї та запровадити для цього закон про контроль. Проте, після перелому в російсько-українській війні, ці кроки довелося скасувати.

Нагадаємо

Німеччина готується передати 50 польових обігрівачів та 26 змінних систем для навантажувачів для України.