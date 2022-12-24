Німеччина передала Україні БРЕМ та готується надіслати 50 польових обігрівачів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Протягом останнього тижня Німеччина передала для України вже тринадцяту броньовану ремонтно-евакуаційну машину (БРЕМ) Bergepanzer 2. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт німецького уряду.
Деталі
Загалом від Німеччини Україна отримала вже 13 Bergerpanzer 2 та 78 машин прикордонної служби.
Крім цього, Німеччина також передала Україні одну карету швидкої допомоги (всього 35) та два вилкові навантажувачі (всього 6) та готує до передачі 50 польових обігрівачів та 26 змінних систем для навантажувачів.
Довідка
Bergepanzer 2 (BPz-2) — німецька броньована ремонтно-евакуаційна машина на танковому шасі Leopard 1. Основним призначенням машини є забезпечувати мобільність бронетанкових підрозділів, евакуація пошкодженої техніки, надання допомоги при заміні або ремонті моторно-трансмісійного відділення та/або башти.
Нагадаємо
Німеччина надає ще 100 мільйонів євро для Фонду енергетичної підтримки України на закупівлю обладнання для відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.